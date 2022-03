Eerste uitslagen Breda: VVD blijft grootste, D66 weer tweede. Partij voor de Dieren en LPF nieuw in raad

Weer is de VVD de grootste partij van Breda. Uit de eerste uitslagen blijkt dat de liberalen tien zetels in de raad krijgen. Tweede is D66 met zes van de 39 zetels. Nieuw in de Bredase volksvertegenwoordiging zijn de Partij voor de Dieren en de LPF Breda, respectievelijk met twee en een zetel.

Los van de Lijst Huong, die niet meedeed aan de verkiezingen, blijven alle ‘oude’ partijen in de raad. Wel zijn er enkele verschuivingen. Zo raakt het CDA een zetel kwijt en eindigt volgens de eerste uitslagen met vijf zetels. Volgens de NOS-peiling zouden de christen-democraten zelfs halveren, van zes naar drie. Ook de SP moet inleveren en gaat van drie naar twee zetels.

,,Dit is top", zegt Janneke van Lierop (Partij van de Dieren). ,,Met twee zetels komen we goed de raad in. Precies wat we wilden. De tijd van Partij voor de Dieren is aangebroken in Breda.”

Goed scoren

Winst is er voor de PvdA: een zetel d'r bij. ,,Als dit de uitslag wordt dan overtreft dat onze verwachtingen", zegt lijsttrekker Arjen van Drunen. ,,We zien dat we goed scoren in de Hoge Vucht. Daar hebben we ons ook echt voor ingezet om de kloof in Breda tussen de wijken te verkleinen. Als deze uitslag zo blijft is dat fantastisch.

Ook Breda Beslist gaat er op vooruit. De huidige eenmansfractie kan uitbreiden naar twee zetels. Peter Vissers (Breda Beslist): ,,We hadden verwacht te gaan groeien. Dat hoorde ik om me heen. Mensen zijn klaar met de landelijke partijen. Ze gaan voor lokaal. Twee zetels voor ons is heel mooi.”

Quote Hier hebben we vier jaar hard aan gewerkt. Iwan Dienjes, lijsttrekker LPF Breda Bij de laatste poll van de NOS komt Breda Beslist zelfs op drie zetels.

De LPF staat nu op 1 zetel. Iwan Dienjes: ,,Van niets op 1. Dat vind ik een mooie prestatie. Hier hebben we vier jaar hard aan gewerkt. Het betaald zich nu uit.” 50Plus wordt gehalveerd en behoudt een zetel.

Representatief

De eerste uitslagen zijn afkomstig van stemmen die al op maandag en dinsdag zijn uitgebracht. Het gaat om twaalf procent van alle stemmen die in Breda zijn uitgebracht. Gezien de opkomst, die waarschijnlijk onder de vijftig procent uitkomt, betekent dit dat al zo'n een vijfde van de stemmen geteld zijn. Zo ontstaat nu al een redelijk representatief beeld.

Enorm trots

VVD-lijsttrekker Boaz Adank is ‘enorm blij en trots’. ,,Eigenlijk is dit ongeëvenaard, dat we voor de derde keer op rij winnen in Breda, We zijn duidelijk lokaal verankerd, maar we hebben onze stappentellers tijdens de campagne dan ook kapot gelopen in onze eigen wijken’’, aldus Adank.

Quote Er breekt een nieuwe periode aan en ik ben niet van de automatis­mes. Boaz Adank, lijsttrekker VVD Breda Bart Lauwen (D66) is ook zeer in zijn nopjes met deze voorlopige uitslag. ,,We zijn nog steeds de grootste progressieve partij. We hebben campagne gevoerd op betaalbare woningen, klimaat en ongelijkheid en in denk dat we daarvoor beloond worden. We zijn gegroeid. Ook in de dorpen. Ik gok erop dat we op 8 zetels eindigen.”

De vraag is nu of de coalitie van VVD, D66 en PvdA samen verder gaat. De drie partijen hadden 21 zetels en zoveel blijven het er ook. Adank wil er nog niet te veel over zeggen: ,,Er breekt een nieuwe periode aan en ik ben niet van de automatismes. Het is geen geheim dat het met name met de PvdA op het einde nogal stroef liep, maar goed… We moeten maar eens gaan praten.’’

Volgens de laatste peiling van de NOS zou ook Forum voor Democratie een zetel in de Bredase raad krijgen.

Volledig scherm Feeststemming in Café 'Old Dutch' waar de VVD bijeen is. Boaz Adank, lijsttrekker VVD Breda (M) en Martijn Meeuwissen (L) en Peter Schunck (R) bij de eerste exitpoll. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Volledig scherm Beeld van de verkiezingsvaond in Podium Bloos in Breda. © BN DeStem