Een zomerkamp voor Oekraïense kinderen in Breda? Leuk idee, maar gaat niet gebeuren

Burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, deed i n april dit jaar een oproep aan steden in Europa om 15.000 Oekraïense jongeren een zomerkamp te bezorgen. De oproep kwam in juni binnen bij de Bredase fractie van D66 via het Europees Comité van de Regio’s. D66 vroeg aan het college van B en W van Breda of er mogelijkheden waren om een zomerkamp voor een deel van deze jongeren op te zetten.

Dat ziet het college niet voor zich. ,,Breda is een stad, waar heel veel wordt georganiseerd. Activiteiten waar iedereen welkom is. We zien dan ook geen specifieke rol voor ons weggelegd om prioriteit te geven aan het organiseren van een zomerkamp specifiek voor minderjarige jongeren uit de Oekraïne. Oekraïense kinderen die in Breda wonen mogen net als alle andere Bredase kinderen mee doen aan de activiteiten die in Breda voor de jeugd georganiseerd worden, ongeacht of zij wonen bij particulieren of in de gemeentelijke opvanglocaties.”