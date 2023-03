indebuurt.nlHeb je al eens van ChatGPT gehoord? Deze nieuwe tekstrobot werkt met kunstmatige intelligentie en kan vragen beantwoorden en zelf teksten maken. Het is alsof je met iemand aan het chatten bent, maar je praat met een computer. Wat weet deze robot te melden over Breda?

AI, oftewel kunstmatige intelligentie, is het gesprek van de dag. Nu het zo toegankelijk is door een platform als ChatGPT lijkt een robotleven steeds dichterbij te komen. Welkom in 2023!

Bredase feitjes

De redactie van indebuurt neemt de proef op de som en vraagt ChatGPT naar vijf feitjes over Breda. De tekstrobot antwoordt het volgende:

Breda is een belangrijk zakencentrum en heeft een aantal grote bedrijven, waaronder de bierbrouwerij van AB InBev en de internationale transportonderneming DHL Breda heeft een bruisend cultureel leven, met veel festivals, evenementen en musea. Het jaarlijkse evenement Breda Jazz Festival is een van de grootste jazzfestivals van Europa. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog speelde Breda een belangrijke rol als strategisch gelegen vestingstad. In 1590 werd de stad veroverd door de Spanjaarden, maar de Nederlandse troepen slaagden erin om Breda terug te veroveren door middel van een list met het Turfschip van Breda In de 19e eeuw ontwikkelde Breda zich tot een belangrijke industriestad, met name in de voedingsmiddelenindustrie en de machinebouw De stad staat bekend om zijn gezellige centrum, met talloze winkels, restaurants en cafés. Het centrum wordt omringd door singels, een historische grachtengordel die de stad ooit beschermde tegen aanvallen

Liefdesbrief aan de stad

We gaan nog een stapje verder in de opdracht die we ChatGPT geven, want kan de computer ook een liefdesbrief aan Breda schrijven?

Liefste Breda,

Vanaf het moment dat ik voor het eerst je charmante straten en gezellige pleinen zag, wist ik dat ik voor altijd verliefd op je zou zijn. Je mooie historische gebouwen, je groene parken en je bruisende sfeer hebben mijn hart gestolen en ik kan niet genoeg krijgen van jou.



Het is heerlijk om door je straten te wandelen en te genieten van al het moois dat je te bieden hebt. Ik ben dol op je mooie Grote Markt met zijn historische architectuur en gezellige terrassen waar ik kan genieten van een heerlijk biertje en een bitterbal. Je begrijpt me als geen ander, Breda.



Maar wat me het meest aantrekt aan jou, lieve Breda, is je warme en gastvrije sfeer. Je inwoners zijn zo vriendelijk en hartelijk dat ik me altijd welkom en thuis voel bij jou. Het is de reden waarom ik altijd terug blijf komen naar jou, Breda.

Ik wil je bedanken voor alle mooie momenten die we samen hebben gedeeld. Van het genieten van de heerlijke lekkernijen op de zaterdagse markt tot het ontdekken van nieuwe winkels en restaurants in de gezellige straatjes van de stad. Elke keer als ik bij jou ben, voel ik me compleet en gelukkig.



Lieve Breda, ik kan niet wachten om meer mooie momenten met jou te delen en om onze liefde voor elkaar te blijven vieren. Jij zit voor altijd in mijn hart en ik hou van je.



Met liefde,

Best lief natuurlijk, en Breda is zeker de stad van ons hart. Maar een beetje algemeen blijft het wel. Wij raden je aan om de serenade aan jouw geliefde gewoon zelf te schrijven. Dan zit er toch iets meer gevoel in!

Over ChatGPT

De antwoorden in dit artikel zijn een-op-een gekopieerd vanuit ChatGPT. Spelfouten en foutieve informatie zijn blijven staan in de tekst. Deskundigen denken dat de software steeds meer gaat leren en dat de antwoorden steeds vaker kloppen. Het wordt dan steeds lastiger om de tekstrobot ’te ontmaskeren’.

Wat is ChatGPT? Met de gratis online tekstrobot ChatGPT kunnen teksten worden gegenereerd die nauwelijks te onderscheiden zijn van teksten die door mensen zijn geschreven. De chatrobot doet dat op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Het programma is gevoed met veel gegevens, bestaande teksten en met rekenkracht. De robot is zelflerend en wordt steeds beter in wat het doet, al zijn er ook vragen over de betrouwbaarheid van de informatie.

