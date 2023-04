Eén groot festivalterrein: centrum Breda klaar voor spectaculaire Koningsnacht én Koningsdag

Zaterdag 4D TSC breekt kampioens­strijd weer open door 4-1 zege in Oosterhout­se derby

Door de 9-0 overwinning van vorige week op DVVC en het 3-3 gelijkspel van RFC tegen GSC/ODS zag het er naar uit dat SCO het kampioenschap in 4D niet meer kon ontgaan. In de resterende drie wedstrijden zou alleen plaatsgenoot TSC nog roet in het eten kunnen gooien.