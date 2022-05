Duizenden Brabantse pensionado's dreigen energietoeslag van 800 euro mis te lopen

KBO-Brabant slaat alarm over de eenmalige energietoeslag die juist de laagste inkomens financieel tegemoet moet komen.

‘Willekeur’

De seniorenbond met 120.000 leden ontdekte dat gemeenten de regels en wijze van invoering verschillend hanteren en dat de voorlichting her en der ernstig tekort schiet. Het zijn juist die gemeenten die het bedrag van 800 euro moeten toekennen en daarvoor later door het Rijk gecompenseerd worden.

Sommige Brabantse gemeenten hebben hun zaakjes volgens KBO Brabant prima op orde en betalen die energietoeslag vrijwel automatisch uit. Andere moeten nog beginnen met de uitkering en hebben zelfs nog niet het vereiste loket ingericht waar gepensioneerden met vragen of bezwaren terecht kunnen.

Bovenal blijken gemeenten de regels voor aftrekposten en toekenning ‘willekeurig’ te hanteren. Dan gaat het met name om de inkomensgrenzen die gehanteerd worden, waardoor een pensionado in de ene plaats die 800 euro wél krijgt en een ander met nagenoeg hetzelfde inkomen in een naburige gemeente niet.

Zo begint Oosterhout volgens de ouderenbond per 1 juni ‘pas’ uit te keren en werkt daarbij met een grens van 125 procent van het sociaal minimum, waar andere gemeenten uitgaan van een grens van 120 procent. Dat moet niet kunnen met een landelijke regeling die bedoeld is om minimuminkomens tegemoet te komen in deze dure tijden, vind KBO-Brabant.

Alleen DigiD-klanten

De belangenorganisatie voor senioren signaleert bovendien dat er gemeenten zijn waar bezwaren alleen digitaal, met een DigiD, kunnen worden ingediend waar dat in andere gemeenten niet is vereist. ,,Terwijl juist de kwetsbaarste groep in de samenleving niet beschikt over DigiD”, schrijft KBO-Brabant in een brandbrief.

Één lijn

De Brabantse bond vraagt gemeenten dringend op één lijn te gaan zitten. Dat vereist een uniforme hantering van de regels, overal goede voorlichting én de mogelijkheid voor mensen die daar recht op hebben om ook zonder DigiD hun 800 euro te krijgen.

Bezwaren

Dat is op langere termijn ook verstandiger voor die gemeenten, waarschuwt de ouderenorganisatie, want met een willekeurige gang van zaken zoals nu, dreigt het later duizenden bezwaren te gaan regenen. KBO-Brabant gaat mensen die er zelf niet uitkomen met vrijwilligers en in samenwerking met andere belangenorganisaties helpen. (KBO-Brabant: 073 644 4066 of info@kbo-brabant.nl)