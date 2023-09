Driss (22) vindt behandeling niet nodig: ‘Ik heb mijn zaakjes voor elkaar’

Alle gevluchte jongeren in West-Bra­bant kunnen naar school, ook al is het soms maar een halve dag

BREDA/BERGEN OP ZOOM - Het was tot de laatste dagen spannend, maar alle niet-Nederlandstalige jongeren in de regio kunnen bij Curio naar school. ,,We laten ze liever een halve dag naar school komen, dan dat ze geen onderwijs krijgen.”