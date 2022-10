Drie mannen en een vrouw aangehouden na knoeien met hypotheek

Decadente Bredase winterter­ras­sen onvermin­derd populair: ‘Buiten drinken geeft een gevoel van vrijheid’

BREDA - Winter in Breda betekent sinds jaar en dag verwarmde terrassen in de buitenlucht. Tegelijk gaan de gasprijzen de laatste maanden door het dak en dat moet ergens van betaald worden. Een hele puzzel voor horecaondernemers. ,,Het is voor ons gewoon belangrijk om tijdens de winter warmte en gezelligheid uit te stralen.”

16 oktober