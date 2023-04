Drie keer is scheepsrecht: twee keer uitgesteld duel PCP-TVC Breda in de regen eindelijk gespeeld

gezond leven Fillers als alterna­tief voor cosmeti­sche operatie: ‘Goed dat sterren weer teruggaan naar het normale’

BREDA - Dik geaccentueerde lippen of (te) hoge jukbeenderen. Het overmatige gebruik van fillers is op z’n retour: een natuurlijk uiterlijk raakt weer in. Tegelijkertijd wint het gebruik ervan aan populariteit. ,,Het kan ook zeker een mooi effect hebben. Maar het moet wel veilig gebeuren.”