‘Dramatisch rotweer’, maar toch is Breda in trek bij toeristen: ‘Er komen honderden mensen per dag’

Afgrijzen en verbazing vechten om voorrang, maar KMA-baas René Baksteen telt zijn zegeningen: ‘De krijgs­macht telt weer mee’

BREDA - De oorlog in Oekraïne woedt bijna anderhalf jaar. Met een combinatie van afgrijzen en verbazing kijkt commandant René Baksteen van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda naar de ontwikkelingen. Hij trekt ook lessen. ‘Voor ons is een zesje niet langer goed genoeg.’