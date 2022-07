Drag queen Crystal Queer wil shinen zonder gevaar: ‘Mijn identiteit opzijschuiven? Nooit!’

Zeg niet dat Crystal Queer enkel een man is in vrouwenkleding, want een drag queen zijn is volgens haar veel meer dan travestie. Enthousiast vertelt ze over de glitter & glamour waar een goede dragshow van overloopt. ,,Het is echt een extravagante kunstvorm die mensen probeert te vermaken. Bovendien zit ik veel langer in de make-up dan een biologische vrouw.” Voor de trip naar Tilburg neemt Crystal hiervoor makkelijk zo’n drie uur de tijd. Ze wil op de kermis dan ook niet alleen het publiek vermaken, maar ook bewustzijn creëren tijdens de pridewalk. ,,Kijk naar de terreuraanslag in Oslo, zelfs in onze eigen communitybars zijn we niet veilig.” Bij deze aanval op een Noorse gayclub kwamen twee mensen om het leven.