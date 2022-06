Donkere rookwolken bij keukenbrand in studentenhuis boven fietsenzaak in Breda

De brandweer zette onder andere een hoogwerker in. De brand woedde in een studentenhuis, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio. De bewoners stonden op tijd veilig buiten. Over de oorzaak van de brand kan de woordvoerster niks zeggen. ,,Het is alleen duidelijk dat het vuur is ontstaan in de keuken.”