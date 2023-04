Dode op straat gevonden na steekpartij in Etten-Leur, twee mensen gewond in flat

Langste fiets ter wereld rijdt straks in Prinsen­beek: ‘Ik liep al jaren rond met het idee’

PRINSENBEEK - Neem even een lange fiets in gedachte. Een héél lange. Probeer nu in te denken hoe lang de langste fiets ter wereld zou zijn. U gokt op 5 meter? Misschien 10 of 15 meter? Dan zit u er behoorlijk naast.