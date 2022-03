DJ Hardwell is terug, tot vreugde van zo'n beetje iedereen: ‘Ik ben trots op hem’

VVD en D66 overtuigen als winnaars in Breda... maar niet in alle wijken

BREDA - De VVD heeft de verkiezingen in Breda overtuigend gewonnen en D66 is een bijzonder goede tweede en heeft zelfs een zetel extra gewonnen. Maar wie naar het stemgedrag in de wijken kijkt ziet dat deze voorkeur niet overal hetzelfde is.

23 maart