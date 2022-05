Dit mag je deze vrijdag niet missen op het Breda Jazz Festival

Zo aangenaam als gisteren wordt het weer vandaag vermoedelijk niet. De dag begint bewolkt, in de middag kan het zonnetje doorbreken. De zonnebril kan dus mee naar het festival, maar neem ook een jack mee, want de temperatuur blijft, anders dan gisteren, onder de 20 graden steken.

Supermoon - Ingenhousz, Ingenhousz, 15.00 - 17.00 uur

The Streetbeat Empire - Tolbrug: 19.00-21.00 uur

Wouter Hamel - Ingenhousz: 20.00 - 23.00 uur

In onder meer Korea en Japan is hij een grootheid, maar ook in Nederland is Wouter Hamel nog altijd een grote naam. Hamel verlegt jazz naar soulachtige popmuziek. Te beluisteren vanavond in Ingenhousz.