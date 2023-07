Dit is waarom deze vakantiegangers niet vliegen, maar met de bus reizen

atletiek Na jaren stilstand heeft sprinter Rodrigo Willy Broer het goede gevoel weer teruggevon­den: ‘Ik wil niet stoppen met dromen’

Als letterlijk aanstormend talent vloog Rodrigo Willy Broer (26) naar het goud op de 200 meter bij het NK tot 20 jaar. Hij was als junior zó gewend aan winnen, dat het een klap in zijn gezicht was toen hij - onder meer vanwege blessureleed - door de concurrentie werd ingehaald. Pas jaren later hervond hij de snelheid weer, waardoor hij acht jaar later allang blij was met een finaleplek.