Dit is er te doen tijdens carnaval 2023 in Breda

Ligt jouw jasje met medailles en oranje-rode sjaal klaar? Mooi! Dan is het tijd om plannen te maken. Hier zie je de grootste evenementen tijdens carnaval in een handig overzicht.

Kantje Boord 2023

De horecagelegenheden aan de Haven en Local Motion presenteren: Kantje Boord. Dit is een Kielegats feestje aan de Haven. Je kunt vijf dagen lang feesten in de cafés aan het water. Klinkt goed, toch?

Intocht en sleuteloverdracht

Prins Arie komt op zaterdag 18 februari om 14.11 uur aan op de Grote Markt, met een stoet aan mensen die vanaf de Haagdijk meelopen. Op de markt staat burgemeester Paul Depla, die hem de stadssleutel overhandigt. Vanaf dan dompelt Breda onder in het feestgedruis van ut Kielegat.

Kielegat Kwèkt meej

Omdat de Brakkensliert verhuist naar de dinsdag, heeft Stichting Kielegat een nieuw feestprogramma speciaal voor de jeugd tussen 12 en 17 jaar oud. Op zondag 19 februari vanaf 14.11 uur kunnen jonge Kielegatters op de Grote Markt van confettikanonnen met schuim! En artiesten! Veul artiesten.

Wat denk je van Chef Soldaat, Johnny Purple, dj Schorre en MC Vals en Gullie! Om 13.11 uur begint de dj en om 15.00 uur komt de eerste artiest het podium op. Tot 17.11 uur is het gebied rond het podium alleen voor de jeugd. Volwassenen mogen dan even ergens anders gaan carnavallen!

Hossen op de Markt

Yes! Hossen op de Markt is terug! Na twee jaar afwezigheid keert het evenement weer terug als vanouds op carnavalszondag. Hossen op de Markt is het grootste carnavalscafé van Nederland, midden op de Grote Markt van ut Kielegat! Zorg dat je er vanaf 20.00 uur bij bent en geniet van de leukste artiesten.

Proosten met de Prins

Kom je op zondag 19 februari om 20.33 uur gezellig naar Prinsenbar Publieke Werken? Even wat qualitytime met Prins Arie en zijn gevolg om te proosten en lekker een babbeltje te maken over alle mooie dingen die we tot nu toe hebben meegemaakt tijdens carnaval. En natuurlijk kan hier een Spinola shotje niet ontbreken.

Grote Optocht

De Grote Optocht die jaarlijks op carnavalsmaandag door het Kielegat trekt, is voor vele duizenden toeschouwers een onmisbaar hoogtepunt van carnaval. Op maandag 20 februari 2023 is het eindelijk weer zover, dan trekt de optocht weer, na twee gemiste jaren, door het Kielegat.

Brakkenmiddag

Dinsdag 21 februari staat in het teken van de Brakken. Terwijl de Brakkensliert door ut Kielegat beweegt, is er op de Grote Markt onder bomen meer te doen voor onze brakken (kinderen). Pannenkoeken, schmink, een vossenjacht en meer… De Brakkenmiddag begint om 11.30 uur en vanaf 14.00 uur geniet iedereen van het Guldenbal.

Verbranding Kiske & Mieske

De verbranding van Kiske en Mieske is elk jaar het eindpunt van de carnaval. Voor de laatste keer doet Prins Arie zijn steek af en geeft hij de sleutels van de stad terug aan de burgemeester. Na het laatste nummer en bekendmaking van het motto van het volgende jaar, worden Kiske en Miekske met vreugde en verdriet weggebracht naar de haven. Daar steekt Prins Arie de laatste keer als prins zijnde de poppen aan.

Alaafterparty

Goed nieuws voor alle diehard carnavalsvierders. Op de slotdag van carnaval kun je nog één keer helemaal losgaan tijdens de Alaafterparty op de Havermarkt. Geniet van de beste hits van Sjansee, Tommy Lips en DJ FeestRay. Genieten. Het slotfeest op dinsdag 21 februari begint om 20.00 uur, net na de verbranding van Kieske en Mieske.

