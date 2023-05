Dit hotel vaart onder water: Nautilus van 37 miljoen euro is vlaggenschip van Bredase duikbootbouwer

Was het zaterdag­nacht vuurwerk, een schot of iets anders in Bredase volksbuurt? ‘Ik heb met niemand ruzie’

BREDA - Een harde ‘boem’ en Gerrie Vermeulen en zijn vriendin stonden in de nacht van zaterdag op zondag geschokt naast hun bed in de slaapkamer. Hun woning aan het Oranje Nassauplein in Breda lijkt beschoten, maar wat is er gebeurd?