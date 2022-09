Directeur na tien jaar weg bij Nieuwe Veste in Breda: 'Heb pittige discussies gevoerd met de gemeente’

Belg (19) rijdt onder invloed van drugs roekeloos over de snelweg; wilde achtervol­ging op A58

ULVENHOUT - Een 19-jarige man uit België is maandagmiddag op de A58 nabij Ulvenhout aangehouden. Hij negeerde een stopteken, reed roekeloos over de snelweg, had geen rijbewijs en was onder invloed van drugs.

13:51