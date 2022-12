Dierenvoedselbank Breda tijdelijk op slot: ‘Het is binnen intussen kouder dan buiten’

Topman Avans: ‘Tijd dat studenten vijf dagen per week naar school komen is voorbij’

TILBURG/BREDA - Zijn oudste dochter vertelde altijd vol liefde over haar hogeschool: Avans. Tegenwoordig is het ook de hogeschool van de 63-jarige Philippe Raets, die er sinds vorig jaar september bestuursvoorzitter is. ,,Het zit in ons dna: we moeten het iedere dag beter doen om de beste te blijven.”

