Die duivenmelkers moeten niet zo janken

Agressieve man uit Breda wacht vrouw op na ruzie en mishandelt haar ernstig in Veldhoven

EINDHOVEN/VELDHOVEN - Een 23-jarige man uit Breda heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee keer dezelfde vrouw mishandeld. Eerst in Eindhoven en later in Veldhoven. De tweede keer gebeurde dit op een ernstige manier. De verwondingen van de vrouw waren zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

17:00