Deze Bredase stichting hielp in 25 jaar tijd 50.000 mensen aan een huis

Eerste parkeerver­gun­ning gratis voor inwoners van Breda

BREDA - Bredanaars met een parkeervergunning opgelet: vanaf 1 januari is de eerste parkeervergunning per huishouden gratis. Maar om deze vergunning gratis te krijgen, moet de huidige wel eerst worden opgezegd. Ook al is de rekening voor de verlenging inmiddels betaald.

17 november