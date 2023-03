Dertig tips over voortvluchtige Bredanaar ‘Bolle Jos’ na uitloven beloning 200.000 euro

“De recherche is nog bezig met het nalopen van die tips”, zei presentatrice Anniko van Santen. Bredanaar Bolle Jos wordt verdacht van grootschalige handel, import en export van cocaïne. Ook zou hij betrokken zijn bij de verdwijning en de dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in oktober 2019 nadat ze in Amsterdam in een auto was gestapt.