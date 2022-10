Dertien aanhoudingen in groot onderzoek naar drugshandel en witwassen: vuurwapen, cash en dure horloges in beslag genomen

De politie heeft dinsdag tien mannen en drie vrouwen opgepakt in een onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland West-Brabant. Onder wie een 50-jarige man uit Den Bosch.

De verdachten zouden crimineel geld, dat verdiend werd in de drugshandel, hebben witgewassen via de handel in onder andere luxe horloges. De horloges dienden als betaalmiddel of als onderpand, aldus de politie.

De politie heeft dinsdag drie woningen in Moordrecht, Barendrecht en Rotterdam doorzocht en een bedrijfspand in Berkel en Rodenrijs. Luxe horloges, kostbare sieraden, dure merktassen, een auto, een vuurwapen met munitie en geld en administratie zijn in beslag genomen. De verdachten zitten in verzekering.

Horloges en contant geld

Het onderzoek van de regionale recherche begon oktober 2020. Toen ontdekte de politie dat een horlogehandelaar een juwelierszaak in Rotterdam gebruikte als opslagplaats. In mei 2021 volgden doorzoekingen in woningen in Rotterdam, Breda en Capelle aan den IJssel en in een kantoor in Alblasserdam. Er werden onder meer 22 dure horloges, 200 horlogecertificaten en 20.000 euro aan contant geld gevonden. Een 71-jarige Rotterdammer werd opgepakt. In mei 2022 doorzocht de politie twee juwelierszaken in Duitsland.

Het politieteam had inzage in berichten van de versleutelde berichtendienst Sky ECC, die inmiddels offline is. Daardoor ontstond zicht op de import van drugs vanuit Zuid-Amerika en de handel daarin. De verdachten onderhielden contacten met mensen in Noorwegen, Dubai, Duitsland en Turkije. Het bleek dat er naast de al gearresteerde Rotterdammer nog een hele groep was die strafbare feiten pleegde. De dinsdag opgepakte verdachten komen onder meer uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Oud-Beijerland, Barendrecht en Oostzaan. Ze variëren in leeftijd van 28 tot 71 jaar.