Demonstranten op e-steps zijn hun slechte imago beu: ‘Ik voel me soms net een crimineel’

BREDA – Nog geen jaar na de opening heeft restaurant Lucy Chang aan de Ginnekenweg in Breda de deuren weer gesloten. Een tegenvallende omzet is de hoofdreden, maar klachten uit de buurt over overlast en veranderingen aan het pand spelen ook een rol bij het besluit.