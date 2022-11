Defensiespecialist Wijninga maakt zich niet alleen druk om de oorlog: ‘Ga het land in en luister’

Park Zuiderhout bestaat vijftig jaar: ‘We vieren hier het leven’

TETERINGEN - De bewoners van Park Zuiderhout in Teteringen - dat deze week 50 jaar bestaat - zijn gemiddeld dik in de 80, maar de meesten hebben aan levenslust niets ingeboet. Ze vullen hun dagen met tai chi, tuinieren en biljarten of helpen een handje mee. ,,Op deze plek wordt het leven gevierd, door bewoners én personeel.”

17 november