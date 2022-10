Deelnemer Bredase Singelloop wordt vlak voor finish onwel, halve marathon iets uitgesteld

Een deelnemer werd vlak voor het einde onwel. De man viel vlak voor de finishlijn onverwachts voorover. Hij deed mee aan de 10 kilometer, de laatste deelnemers kwamen rond 14.00 uur over de finish. Hij is per ambulance richting het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk hoe het met de man gaat.

Eerder verfrissend dan hinderlijk

Er is volop publiek op de been op de Grote Markt waar de finishlijn is opgesteld. Ook bij het meeting point voor het Chassé Theater, dit jaar voor het eerst opgezet om de drukte in het centrum te spreiden, is het gezellig druk. ,,We hebben het idee dat het net zo druk is als andere jaren”, laat Olivier Stulemeijer namens de organisatie van de Singelloop weten. ,,Dankzij de inzet van extra crowdcontrol-maatregelen en het meeting point, is het nergens té druk.”