Deel Zundertse raad zit beetje in maag met Bolle Buiken in Wernhout

Zakkenrol­lers slaan weer toe, vooral in Breda grote stijging; zó word je gerold

BREDA - Steeds vaker slaan zakkenrollers weer toe. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Vooral in Breda steeg het aantal meldingen van zakkenrollerij in de eerste maanden van dit jaar. Vergeleken met vorig jaar is er een enorme stijging. In heel Nederland werden ruim twee keer zoveel zakken gerold.

22 juni