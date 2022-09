De wieken van de Akkermolen in Zundert draaien weer, en nu op naar het 400-jarig jubileum

VK-correspon­dent Lia van Bekhoven: ‘Sorry voor Máxima, maar globaal gezien was er één Queen’

LONDEN - Voor haar neus ging de vlag halfstok bij Buckingham Palace. ,,Goh, is het dan toch gebeurd?” Sinds het overlijden van The Queen is het spitsuur bij VK-correspondent Lia van Bekhoven. ,,Shit, het was even slikken.”

9 september