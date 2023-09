De Open Atelier Route toont kunst met vele gezichten, ook bij Mart is van alles te ontdekken

De schoonheid van het maken van vuile meters: ‘Ik hoef niet op te vallen bij Unitas’30’

Sinds het Etten-Leurse avontuur in de vierde divisie begon, is Nadiem El Allouchi een van de vaste krachten geworden voor Unitas'30. De pas 20-jarige controlerende middenvelder is een belangrijke en stille kracht geworden in de ploeg. ,,Als je in de wedstrijd niet op me let, dan zie je me niet.”