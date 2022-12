De oliebol wordt duurder, maar Bredase oliebollenbakkers hebben het nog steeds druk

Nieuw cultureel centrum in Zundert heet De Zindering: ‘We hebben zin d'r in’

ZUNDERT - De Zindering wordt de naam van het nieuw te bouwen cultureel en maatschappelijk ontmoetingscentrum in Zundert. Het idee is dat verenigingen ‘zin d'r in’ hebben om in het centrum aan de slag te gaan.

