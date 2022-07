De Nacht maakt zich op voor de Acht

Buurtcam­ping Haagse Beemden gaat van start in Park Kesteren: ‘Helaas geen animo voor overnach­ting’

BREDA - Park Kesteren in Bredase wijk Haagse Beemden is omgetoverd tot buurtcamping. Anders dan op een traditionele vakantieplek, wordt er de komende dagen niet overnacht in het park. ,,Het is uiteindelijk een dagcamping geworden.”

26 juli