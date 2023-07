De naam van de nieuwe burgemeester van Etten-Leur wordt vanavond bekendgemaakt

met fotoalbum Zelfs de artiesten voelen zich deel van de Oosterhout Li­ve-familie: ‘Ik zie ieder jaar dezelfde gezichten’

OOSTERHOUT - Of het nu de Haagse zanger John West of de Oosterhoutse Joeri Plaizier is, eenmaal op het podium in het Lukwelpark versmelten ze met het publiek van Oosterhout LIve. ,,Dit is één grote familie.”