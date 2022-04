De favoriete plek van Laurens (21)? Achter de draaitafel staan in zijn mini après-skihut

de hobbykamer van...BREDA - Binnenstappen in de hobbykamer van Laurens de Kwant (21) uit Breda, is alsof je een Oostenrijkse après-skihut bezoekt. Lasers kleuren de ruimte, de rookmachine blaast, muziek klinkt en de houten aankleding - compleet met geweien, alpenhoedjes en een miniatuur kabellift langs de muren - maken het plaatje compleet.

De hobbykamer van Laurens de Kwant is met hem meegegroeid. Al sinds hij een klein menneke was, is dit zíjn ruimte. Vroeger lag het hier vol met Lego en Playmobil. Tegenwoordig leeft hij zich hier uit met zijn nieuwe passies, muziek, licht en special effects.

De hobbykamer van... Een plek om je even helemaal terug te trekken en te doen wat je leuk vindt. Dat is de hobbykamer voor veel mensen. Wij laten je elke week zo’n ruimte zien. Heb jij ook een fijne hobbykamer waar we mogen langskomen? Stuur dan een mail naar anne.jansen@bndestem.nl met je naam, woonplaats en telefoonnummer.

Eerste draaitafel

Toen Laurens een jaar of 12, 13 was, kreeg hij zijn eerste draaitafeltje. Een eenvoudig exemplaar, maar voldoende voor uren muziekplezier. In de jaren daarna gaat een groot deel van zijn zakgeld en het geld dat hij voor zijn verjaardag krijgt naar de elektronicawinkel. ,,Ik weet het niet meer zeker, maar ik meen dat een klein discolampje en zo’n ronde discobal een van de eerste dingen waren die ik kocht.”

Samen met zijn bouwde hij een eigen dj-meubel. En omdat het zo gezellig staat, kwam er ook een ronde biertafel en een bar. Een grappig detail: daar waar je onder de bar twee koelkasten of desnoods een biervat zou verwachten, staan de wasmachine en droger. ,,Maar als we hier een feestje hebben, dan schuiven we het rekje met wasmiddel aan de kant en dan zetten we daar de kratten bier neer”, legt Laurens uit.

De Oostenrijkse details bracht Laurens’ vader aan. ,,Mijn vader is groot fan van Oostenrijk, vandaar.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Pix4Profs / Jan Stads

Tiësto achterna?

Inmiddels heeft Laurens van zijn hobby zijn werk gemaakt. Hij werkt voor een in Molenschot gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in licht en geluid. In de loop van de jaren is de dj- en lichtset alleen maar uitgebreid.

Ambities om beroemde stadsgenoten als Tiësto en Hardwell achterna te gaan, heeft de Bredanaar niet. ,,Ik draai het liefst Nederlandstalig.” En wanneer hij dan zoal draait? ,,Als er iets te vieren valt. Maar ook gewoon als m’n vader in de keuken staat de koken, dan maak ik het gezellig met wat leuke muziek erbij.”