De doelman die twee keer scoort in een jaar tijd: ‘Of er beelden van zijn? Ik denk het niet’

Liesbet (76) wilde stemmen in het voor rolstoelen toeganke­lij­ke stembureau, maar dat kon niet door een kapotte lift

BREDA - Het had een extra toegankelijk stembureau moeten zijn, in basisschool het Noorderlicht in de Hoge Vucht. Een kapotte lift zorgde er echter voor dat Liesbet Ververs-Schalk (76) niet kon stemmen. ,,Er stond een hele rij.”