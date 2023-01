‘De bus is niet per se hét redmiddel tegen vervoersarmoede in dorpen en buitengebieden’

OPINIEIn de nieuwe dienstregelingen die in december van kracht werden, rijden minder bussen dan voorheen, met name op het platteland. Slecht voor de mobiliteit van kwetsbare ouderen en scholieren, zegt lector mobiliteit Paul van de Coevering maar: ‘Veel maatregelen voor het verminderen van vervoersarmoede liggen ook buiten de wereld van de mobiliteit.’

In dorpen en buitengebieden verdwijnen buslijnen in hoog tempo. Vanwege de abrupte beperking van de vervoermogelijkheden levert dit vragen op over de noodzakelijkheid en de rechtvaardigheid hiervan. Toch komt deze ontwikkeling niet uit de lucht vallen. Het gebruik van het openbaar vervoer in landelijke gebieden staat immers al jaren onder druk, en de gevolgen van corona, en bijbehorende miljardenverliezen hebben dit proces versneld.

Deze ontwikkeling past bij een bredere trend in dorpen en landelijke gebieden die Geert Mak in zijn boek Hoe God verdween uit Jorwerd reeds in 1996 treffend beschreef. Het karakter van deze gebieden verandert doordat voorzieningen en functies als scholen, banken, buurtwinkels, supermarkten en het openbaar vervoer langzaam maar zeker verdwijnen. De combinatie van deze factoren kan leiden tot vervoersarmoede omdat zowel de nabijheid van voorzieningen als de vervoermogelijkheden afnemen.

Kwetsbare groepen

Leidt het verdwijnen van de bus direct tot vervoersarmoede? Voor de meeste inwoners niet, die beschikken over een eigen auto en hebben voldoende middelen. Specifieke groepen, zoals mensen zonder auto en mensen met lagere inkomens, zijn echter kwetsbaar. Een klein sociaal netwerk, een gebrek aan (digitale) kennis en kunde en/of gezondheidsproblemen kunnen deze kwetsbaarheid versterken.

Quote Het verdwijnen van de busverbin­ding kan ertoe leiden dat jongeren wegtrekken richting de steden Paul van de Coevering, Lector Mobiliteit en Verstedelijking BUAS

Scholieren en studenten zijn bijvoorbeeld vaak afhankelijk van de bus en vormen op werkdagen veruit de grootste gebruikersgroep. Het verdwijnen van de busverbinding kan ertoe leiden dat jongeren wegtrekken richting de steden waardoor de ontgroening en bijbehorende problematiek in de landelijke gebieden wordt versterkt.

Ook ouderen die geen auto (meer) kunnen rijden zijn kwetsbaar en met de toenemende vergrijzing neemt de omvang van de laatste groep in de toekomst verder toe.

Uiteraard speelt geld een belangrijke rol. Door de afgenomen reizigersaantallen leidt het openbaar vervoer verlies en heeft de rijksoverheid al met meer dan 1,6 miljard bijgesprongen. Hier zit een grens aan. Tegelijkertijd wordt op dit moment in onze hypermobile samenleving het meeste geld besteed aan het vergroten van de capaciteit in ons vervoersysteem om files en vertragingen te verminderen. Hierdoor komt het grootste deel van de investeringen terecht bij een grote groep mensen die al mobiel zijn omdat dit qua baten het meeste oplevert voor Nederland als geheel.

Welvaart verdelen

Is dat rechtvaardig? Dat ligt aan de wijze waarop we onze welvaart willen verdelen in Nederland. Doen we wat het beste is voor de grootste groep, verdelen we alles zo gelijk mogelijk, of zorgen we dat iedereen in ieder geval een minimaal welvaart- en welzijnsniveau heeft?

Quote Rondrijden met een praktisch lege bus is immers vanuit welvaart, welzijn én duurzaam­heid niet doelmatig Paul van de Coevering, lector Mobiliteit en Verstedelijking BUAS

Voor de mobiliteitssector lijkt het zinvol om meer aandacht te geven aan het laatste en een transitie te maken van economisch groeidenken naar een bredere welvaartsbenadering. Hierbij kunnen bijvoorbeeld minimum bereikbaarheidsniveaus voor faciliteiten en voorzieningen worden ontwikkeld die belangrijk zijn voor de ontplooiingsmogelijkheden van mensen.

Denken in oplossingen

Dus rijden met die bus? Nou niet zondermeer. Rondrijden met een praktisch lege bus is immers vanuit welvaart, welzijn én duurzaamheid niet doelmatig. Belangrijk is dat er op regionaal niveau op een integrale manier wordt gekeken naar de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor verschillende groepen in de samenleving.

Voor vitale en gezonde reizigers kan investeren in de aanleg van snelfietsroutes en slimme combinaties van fiets en hoogwaardig openbaar vervoer kansrijk zijn. Voor andere doelgroepen kunnen flexibele vormen van vraagafhankelijk openbaar vervoer en combinaties met doelgroepenvervoer kansen bieden.

Trottoirs

Soms zit de duivel in de details en kan het beter toegankelijk maken van trottoirs het verschil maken voor de bereikbaarheid van buurtvoorzieningen. Veel maatregelen voor het verminderen van vervoersarmoede liggen ook buiten de wereld van de mobiliteit.

Beleid gericht op het behoud van basisvoorzieningen in kleine kernen, trainingen van digitale vaardigheden onder digibeten, het versterken van sociale netwerken en het faciliteren van boodschappenservices zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.

Kortom, de bus heeft een belangrijke functie maar is zeker geen panacee tegen vervoersarmoede in de dorpen en buitengebieden. Gericht onderzoek naar de aard en omvang van vervoersarmoede, een brede integrale blik en regionale samenwerking is essentieel om tot een slimme en doelmatige mix van maatregelen te komen.

Paul van de Coevering is werkzaam als lector Mobiliteit en Verstedelijking aan de Breda University of Applied Sciences.