De Bredase band Blue Marble speelt niet alleen voor het vermaak op het Jazz Festival

Eerste ‘congresti­val’ van Avans in het teken van schaamte: ‘Zet het om in kracht’

BREDA - Iedereen schaamt zich weleens. En om te laten zien dat dit helemaal niet erg is, organiseert Avans Extra op 25 mei in de Avenue in Breda het congrestival ‘Proud to be ashamed’. Verschillende sprekers, kunstenaars en muzikanten helpen zo het taboe op schaamte te doorbreken.

24 mei