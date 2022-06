De bieb keert terug in Hoge Vucht: ‘Daar is behoefte aan, je kunt hier alleen voetballen en kickboksen’

Je verwacht het niet in deze tijd van ontlezing, maar de terugkeer van de bibliotheek naar de Hoge Vucht is een grote wens van de bewoners. ,,Mensen willen een ontmoetingsplek", zegt Tonnie Colen van wijkraad Breda-Noord. ,,Je kunt in Hoge Vucht alleen voetballen en kickboksen. Bewoners willen ook cursussen volgen. Ze willen daarnaast boeken lenen, taallessen volgen en genieten van muziek, theater en exposities. Dat is hier allemaal niet", zegt Colen.