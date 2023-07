De bergschoenen van André (1964-2009) en Adrie (1963-2002) staan weer samen op een bergtop

Alsnog onderzoek naar extra inzame­lings­ron­de gft Et­ten-Leur en ozb stijgt met 8 procent

ETTEN-LEUR - De onroerendzaakbelasting in Etten-Leur stijgt komend jaar met 8 procent. En de gemeente kijkt of het alsnog mogelijk is het gft-afval volgend jaar zomer iedere week aan huis op te halen. Dan moet daar wel extra personeel voor gevonden worden.