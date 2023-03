De aloude Acht van Chaam gaat verjongen: ‘Het is tijd voor wat meer reuring’

indebuurt.nl Gluren bij de Buren komt terug in Breda en jij kunt je aanmelden

Gluren bij de Buren, het festival met optredens in achtertuinen, komt deze zomer voor de zevende keer naar Breda. Op zondag 2 juli veranderen gazons in podia en loungesets in tribunes. Je kunt je vanaf nu inschrijven met een act of als host.