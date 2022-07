Dansers tonen hun knokige knieën in Het Klooster Breda

De stilte is verrassend, in de tuin van Het Klooster aan de Schorsmolenstraat. Aan de andere kant van de muren lopen straten waar flink wat verkeer over rijdt. Het geluid dringt nauwelijks door in deze idyllische omgeving. Schitterende bomen, een verscholen vijver, een weids grasveld en een doolhof. Die worden het decor van Lost Intimacy #2, een zwerftocht en danservaring waarvoor de Bredase componiste Dyane Donck een deel van de muziek heeft aangeleverd.

Lost Intimacy #2 laat zien en horen hoe beperkingen kunnen leiden tot creativiteit. De voorstelling staat in het teken van corona. Dat was ook het geval met deel een, al zijn de omstandigheden anders. Choreografen en artistiek leiders van het gezelschap Andrea Leine en Harijono Roebana bedachten die eerste Lost Intimacy nadat hun productie The Greenhouse Dances vorig jaar slechts op zes plekken gestaan heeft. Bij de première in Chassé Theater was alleen de directeur aanwezig geweest. Vanwege coronamaatregelen.

Rauwe omgeving

„We hadden de hele winter gerepeteerd op The Greenhouse Dances”, zegt Harijono Roebana. „De componist, Lorenzo Pagliei, kwam uit Rome en moest steeds opnieuw in quarantaine. We waren zo afhankelijk van het beleid van theaters en de overheid dat we besloten iets te organiseren op een plek in Amsterdam waar mensen goed afstand konden houden. Dat werd een gebouw waar we kleine groepen doorheen lieten lopen, een prachtige rauwe omgeving. Het eindigde in een ruimte waar het publiek rond de dansers en de musici plaats namen. We noemden dat Lost Intimacy. Een verwijzing naar het feit dat de overheidsmaatregelen het mensen moeilijk maakten om dicht bij elkaar te zijn.”

Quote De dansers falen onherroepe­lijk, maar het publiek krijgt wel hun knokige knieën te zien Harijono Roebana, Artistiek leider dansgezelschap LeineRoebana

„We hadden de smaak te pakken gekregen van locatieprojecten. Het stond al op ons verlanglijstje om iets te doen in Het Klooster in Breda. Chassé kon zich daar meteen in vinden. Die wilden al veel langer dingen buiten het eigen gebouw laten plaatsvinden. Daarnaast waren we al tien jaar in gesprek met Dyane Donck over een samenwerking. Dat was voordat ze muziek voor dans begon te maken. We zagen steeds dingen van haar waar we heel enthousiast over waren. Nu waren we eindelijk in de gelegenheid om met haar te werken.”

Witte gewaden

Dyane Donck heeft muziek aangeleverd die ze voor The Corona Drawings maakte, uitgevoerd door celliste Jacqueline Hamelink, sopraan Rianne Wilbers en slagwerker Robbert van Hulzen. Roebana: „Het idee achter Lost Intimacy #2 is om bestaande elementen in een nieuwe omgeving te plaatsen. Zo hebben we delen uit de recente voorstellingen Solas en Storm genomen, maar klinkt daar heel andere muziek onder. We hebben musici bij elkaar geplaatst die anders niet samen zouden spelen. Zo ontstaan heel nieuwe combinaties, en krijgen muziek én dans een andere lading. Op barokmuziek van Constantijn Huygens komen mensen in witte gewaden plechtig en devoot aanlopen, om vervolgens op hun kop te gaan staan. Ze falen onherroepelijk, maar het publiek krijgt wel hun knokige knieën te zien.”

Volledig scherm © Ramon Mangold/Pix4Profs

Ook nu wordt het gezelschap geplaagd door corona. Andrea Leine is besmet, evenals trash-poetry performer Michael Jahoda, die teksten zou voordragen, en een van de dansers. Dyane Donck zou live meespelen, maar kan er niet bij zijn. Harijono Roebana gaat niet bij de pakken neerzitten. Integendeel, hij ziet het als een uitdaging waarbij iedere deelnemer het beste uit zichzelf naar boven kan halen.

Hemelse muziek

„We werken met opnamen van Dyane’s muziek en samples van Michaels voordracht. Die worden tijdens de voorstelling ingestart. De twee slagwerkers Robbert van Hulzen en Dirk Bruinsma kunnen daar omheen spelen. De dansers hebben iets voorbereid op de muziek van Dyane. Het zal voor iedereen een verrassing worden wat ze samen gaan doen, en hoe dat uit zal pakken. Het hoofdprogramma met hemelse muziek speelt zich af in de kerk. Dat wordt voorafgegaan door een ontdekkingsreis met korte optredens door het klooster en de tuin. Jacqueline speelt muziek van Hildegard von Bingen en Morton Feldman, terwijl Rianne met zichzelf in dialoog zal gaan. Klarinettist Michel Marang speelt delen uit Storm.”

Lost Intimacy #2: vrijdag 15 en zaterdag 16 juli (20.00 uur) en zondag 17 juli (15.00 uur) in Het Klooster Breda.