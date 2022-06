Dansen in de regen op de Dancetour in Breda

Sint Bavokerk in Rijsbergen op Tweede Pinkster­dag toch open

RIJSBERGEN - De Sint Bavokerk in Rijsbergen is maandag Tweede Pinksterdag toch te bezoeken. De Open Kerkendag is afgeblazen maar in Rijsbergen was de organisatie zo ver gevorderd dat ze besloten open te gaan.

4 juni