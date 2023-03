Dakloze arbeidsmigranten in Brabant: kwetsbaar, onverzekerd en niet welkom in de opvang

Buurt wil camera's om doorgaand vrachtver­keer te weren van zuidelijke rondweg Breda: ‘Net als bussluis Houtmarkt’

BREDA - In de strijd tegen doorgaand vrachtverkeer op de zuidelijke rondweg in Breda moeten camera’s worden ingezet. Vrachtwagenchauffeurs die in overtreding zijn kunnen dan makkelijk op de bon worden geslingerd. Daarvoor pleiten omwonenden.