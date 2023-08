Dagelijks 1 miljoen statiegeldflesjes in het milieu, bedrijven moeten meer inzamelpunten regelen

IN BEELD. Antilliaan­se Feesten dag 2: “Die hekken met de oude affiches: herinner­rin­gen man!”

De Antilliaanse Feesten aan de Blauwbossen zijn de tweede dag in gegaan. Voor de eerste dag was het hele festivalterrein open. We liepen enkele uren rond en zagen alleen maar mensen genieten van de sfeer. Dit was/is dag 2!