Cross Jumps Breda maakt plaats voor woningen, dit najaar gaat deur op slot

Kunstwerk uit Mertersem­park is nergens meer te vinden: diefstal of misver­stand?

BREDA - Het graskunstwerk uit het Mertersempark in Breda is nergens meer te vinden. Is het gestolen uit het depot of is er sprake van een misverstand? Omwonenden, de dorpsraad en de gemeente staan vooralsnog voor een raadsel.

10 juli