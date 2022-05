College Baarle-Nassau verdeelt portefeuilles

Burgemees­ter Roosendaal is gesol met asielzoe­kers beu: ‘We gaan die mensen zelf wel halen in Ter Apel’

ROOSENDAAL - ,,Dit is te gek voor woorden. Als de situatie zo ellendig is, dan moeten we die mensen zelf maar gaan halen.’’ Dus regelt de Roosendaalse burgemeester Han van Midden zelf een bus, zodat vijftig vluchtelingen niet nóg een nacht op een stoeltje hoeven te wachten voordat ze het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel kunnen verlaten.

18 mei