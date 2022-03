Chauffeurs uit Oekraïne blijven hun werk in Nederland doen: ‘Mijn zoon vecht nu in de oorlog’

Oekraïense Kostja (10) en Stas (13) volgen al onderwijs, scholen zetten deuren open voor veel meer vluchtelin­gen

De eerste Oekraïense kinderen die in West-Brabant onderdak hebben gevonden, gaan al naar school. Kostja (10) en Stas (13) zitten sinds deze week in de klas op de AZC-school in Gilze. Elders in de regio wordt ondertussen koortsachtig overlegd om nog veel meer vluchtelingenkinderen te gaan opvangen.

11 maart