Chassé Theater houdt slechts helft van de omzet over: ‘Als het zo blijft, krijgen we het moeilijk’

,,Vergeleken met de periode voor corona draait het Chassé Theater nu een omzet van 40 procent”, zegt directeur Ruud van Meijel met een zorgelijk gezicht. ,,We haalden jaarlijks gemiddeld 8,5 miljoen euro aan eigen inkomsten binnen. Nu zitten we op minder dan de helft. We hebben corona overleefd dankzij alle overheidssteun. We zijn er nog, maar als het zo blijft, krijgen we het moeilijk.”