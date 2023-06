‘Chantal is de moeder die ik graag had willen zijn. Als ik dat auto-ongeluk niet had gehad...’

Met video Mooi moment in Japan: Ralf Seuntjens maakt na meer dan een jaar zijn rentree tijdens voetbalwed­strijd

Een mooi moment voor Ralf Seuntjens: de Bredanaar keerde zaterdag voor het eerst sinds er bij hem lymfeklierkanker werd geconstateerd terug op het voetbalveld tijdens een wedstrijd. In Japan viel hij in de slotfase in namens zijn club FC Imabari tegen Tegevejaro Miyazaki.