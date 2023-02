Chaam ziet ‘te veel’ lawaai op tennisbanen door de vingers: ‘Nooit klachten gehad’

Zeeuwse Jaap werd opgevangen in Brabant tijdens de Watersnood­ramp: ‘Mensen schreeuw­den in doodsnood’

Zeker 30.000 evacués uit de getroffen gebieden werden na de Watersnoodramp tijdelijk opgevangen in Brabant. Eén van de vluchtelingen was de in Breskens wonende Jaap van Peperstraten. ,,Het water in ons huis stond metershoog.”

