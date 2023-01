CDA en VVD in provincie: nu doorpakken met N639 in Chaam

‘Van de zotte’ dat buslijn 130 er in het weekend niet stopt, vinden ze in Dorst

DORST - Te gek voor woorden dat buslijn 130 in het weekend Dorst voorbij rijdt. De gemeente Oosterhout moet met Arriva in gesprek om de bussen in het dorp te laten stoppen, vindt de fractie van Gemeentebelangen.

18 januari